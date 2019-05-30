MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! İŞTE YERLİ VE MİLLİ L-UMTAS FÜZESİNİN ATIŞ ANI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu.“ denildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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