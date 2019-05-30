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Milli Savunma Bakanlığı Paylaştı! İşte Yerli Ve Milli L-Umtas Füzesinin Atış Anı
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! İŞTE YERLİ VE MİLLİ L-UMTAS FÜZESİNİN ATIŞ ANI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu.“ denildi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 20:50
Puan Ver : Milli Savunma Bakanlığı Paylaştı! İşte Yerli Ve Milli L-Umtas Füzesinin Atış Anı(10/10)6

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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