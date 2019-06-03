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MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE


Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde
Tarih : 03 Haziran 2019, 15:20
Puan Ver : Milyonlarca Emeklinin Gözü Temmuz Ayında Açıklanacak Enflasyon Verisinde(8/10)4

Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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