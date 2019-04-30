TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, “ek gösterge mağduriyeti“nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Kaynak: haberinburada....