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Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı

MİNİBÜSE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ ALTINDAN AİLE İÇİ ŞİDDET ÇIKTI

Diyarbakır'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, biri çocuk iki kişi de yaralandı. Saldırının İzmir'de başlayan bir aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 09:50
Puan Ver : Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı(8/10)4

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, eşi S. İ. 'ye (27) şiddet gösterdiği iddia edilen Hayrettin İkilik'i (34), eşinin yakınları sopalarla döverek hastanelik etti....

















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