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Minik Ecrin’İn Ayakkabısının Diğer Teki De Bulundu
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Minik Ecrin’in ayakkabısının diğer teki de bulundu

MİNİK ECRİN’İN AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki

Tarih : 30 Mayıs 2019, 19:10
Puan Ver : Minik Ecrin’İn Ayakkabısının Diğer Teki De Bulundu(10/10)6

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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