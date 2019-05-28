MİNİK ECRİN’İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KAN DONDURAN GELİŞME: ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI!
Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden parçalarına ulaşıldı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı üvey amca Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin'e ait olduğunu ailesi teyit etti. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmalarına bugün başlandı....
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