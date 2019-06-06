Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz parkta karşılaştıkları bir şahıs tarafından darbedildi. Olay sonrası polise teslim olan saldırgan “Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Bu yüzden tepki gösterdim.