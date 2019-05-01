Kırklareli'de kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldüren Kerem S., mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirterek “Zeynep'i eşime benzetmiş olabilirim“ dedi.

Kırklareli'de geçen Mart ayında 11 yaşındaki kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kerem S'nin (28), minik Zeynep'i eşiyle karıştırdığını söylediği öğrenildi. Kerem S'nin olay anını aldığı ilaç ve alkol nedeniyle hatırlamadığını ancak cinayetten pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....