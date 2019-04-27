Beşiktaş'ta en çok merak edilen soruların başında Ricardo Quaresma'nın geleceğinin ne olacağı geliyor. Sakatlığı düzelen ve Ankaragücü karşılaşması öncesi takımla birlikte idmanlarda yer alan Quaresmma'nın, önümüzdeki sezon için eski kulübü olan Porto ile şimdiden el sıkıştığı öğrenilmişti.

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