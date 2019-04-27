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Montpeiller, 41 Yaşındaki Oyuncusu Hilton’un Sözleşmesini Uzattı

MONTPEİLLER, 41 YAŞINDAKİ OYUNCUSU HİLTON’UN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, 41 yaşındaki Brezilyalı stoperi Hilton'un sözleşmesini uzattı.

Tarih : 27 Nisan 2019, 14:30
Puan Ver : Montpeiller, 41 Yaşındaki Oyuncusu Hilton’Un Sözleşmesini Uzattı(8/10)4

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hilton'un sahalara veda etmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor. İlerlemiş yaşına rağmen takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan deneyimli stoper, dün kulübüyle olan kontratını 1 yıl daha uzattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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