Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hilton'un sahalara veda etmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor. İlerlemiş yaşına rağmen takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan deneyimli stoper, dün kulübüyle olan kontratını 1 yıl daha uzattı.

Kaynak: haberinburada....