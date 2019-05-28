Bursa'da bir Devlet Hastanesi'nde, 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde müdürün talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıkla