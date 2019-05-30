3 Yaşındaki Kız Çocuğuna İlaç Dayağı Kamerada
Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor Yolunda!
Tmsf, Yunus Emre Termik Santrali’Ni Satışa Çıkarıyor
Kendi Traktörüyle Sahili Temizleyen Muhtar Vatandaşların Gönlünü Fethetti
Hakim, Şikayetçi Olduğu Davaya Bakıp Kendisini Duruşmaya Davet Etti
Motorine İndirim Geldi Ancak Pompaya Yansımayacak
Başkent’Te Toplu Taşımada Bir İlk: Özel Yolculara Özel Koltuklar
Galatasaray’In Yıldızı Belhanda’Ya Sürpriz Teklif
Sulama Kanalında Bulunan 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
Uyuşturucu Operasyonunda Belinde Yarım Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı
Patrondan Çalışanlarına ’Ayağa Kalkmadın’ Dayağı!
Fed’İn Faiz Düşüreceği Beklentileri Yükseldi
2019 Yılı Bilirkişi Ücret Tarifeleri Resmi Gazete’De Yayımlandı
Kız Kardeşini Öldüren Otobüs Şoförü İlk Kez Konuştu: Korkutmak İçin Ateş Ettim
Arpaçay Belediye Başkanı, Köpek Saldırısında Yaralandı: Beni Parçalamaya Çalıştı
Mhp Lideri Bahçeli, 50 İl Başkanını İstanbul Seçimi İçin Ankara’Ya Çağırdı
Ekrem İmamoğlu’Nun ’Tayyip Erdoğan’ Esprisi Güldürdü
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 30 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri
Demet Akalın, Berna Laçin’İn Pedofili İçeren Kitap Hakkında Açıklamasına Ateş Püskürdü
Ünlü Yazar Ayşe Kulin’İn Kitabında Da Pedofili İçeren İfadeler Ortaya Çıktı!

Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ ANCAK POMPAYA YANSIMAYACAK

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 11:40
Puan Ver : Motorine İndirim Geldi Ancak Pompaya Yansımayacak(10/10)6

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 krş indirim gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Motorine  İndirim  Geldi  Ancak  Pompaya  Yansımayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER