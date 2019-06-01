Cani Adam, Kuaförde Çalışan Eşini Kıskançlık Yüzünden Vurduğunu Söyledi
Motosikletli Saldırganlar, Fırının Önünde Bekleyen Kadına Kurşun Yağdırdı! O Anlar Kamerada
İstanbul Seçim Anketi Sonuçları! 4 Anket Şirketi İstanbul’Daki Son Durumu Açıkladı!
Mhp’Den Bedelli Askerlik İçin Yaş Önerisi: 27 Yaşını Bitirenlere Öncelik Tanınmalı
Ovit Yolunda Asfalt Sıcaktan Eridi
Fiyatların Düşmesiyle Pazarlara Bayram Havası Geldi
Oyuncu Halit Ergenç’E Trafikte Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eski Sevgiliden İğrenç Tuzak! Çıplak Videolarını Çekip Arkadaşlarına Gönderdi
Aynı Noktada 1 Saat Arayla 2 Kaza! Vatandaşlar İsyan Etti
Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı’Yı Resmen Açıkladı
İran Sınırındaki Çatışmada Şehit Sayısı 3’E Yükseldi
Emre Belözoğlu: 1 Sene Daha Oynamak İstiyorum, Olmazsa Futbolu Bırakacağım
Şili’De Meydana Gelen Kasırga Hayatı Felç Etti! Yaralılar Var
Galatasaray, Şener Özbayraklı İle Anlaştı
Liderlerin Ramazan Bayramı Programları Belli Oldu
İstanbul-Bursa- İzmir Yolunda Trafik Durma Noktasında
Beşiktaş’Tan Abdullah Avcı Mesajı: Av Zamanı
Honduras’Ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor! Abd Büyükelçiliğinin Kapısını Ateşe Verdiler
Süper Ligde İnanılmaz Olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle Sözleşme İmzaladı, 4 Saat Sonra Yollar Ayrıldı
Çorum Belediyesi Koridorunda Dilenci Kadınların Yaptığı ’Pes Dedirtti

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR, FIRININ ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA KURŞUN YAĞDIRDI! O ANLAR KAMERADA


Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Tarih : 01 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Motosikletli Saldırganlar, Fırının Önünde Bekleyen Kadına Kurşun Yağdırdı! O Anlar Kamerada(5/10)1

İstanbul Kartal'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Motosikletli  Saldırganlar  Fırının  Önünde  Bekleyen  Kadına  Kurşun  Yağdırdı  O  Anlar  Kamerada  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER