MSI 2019 fikstürü geçtiğimiz günlerde değişmişti. Başlangıç tarihinde değişiklik yapılmayan organizasyonun 1 Mayıs takvimi ve 1907 Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmalar ve maç fikstürü.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde mevsimi şampiyon tamamlayarak MSI 2019'da yer alan 1907 Fenerbahçe, 1 Mayıs'ta 4 karşılaşmaya çıkacak. Saatler 13. 00'ı gösterdiğinde başlayacak olan ilk karşılaşmasında Isurus Gaming ile oynayacak olan temsilcimiz, bu maçın başlamasından tam 2 saat sonra -15....



































