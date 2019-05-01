MSI 2019 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! FENERBAHÇE’NİN MAÇLARI NE ZAMAN?
MSI 2019 fikstürü geçtiğimiz günlerde değişmişti. Başlangıç tarihinde değişiklik yapılmayan organizasyonun 1 Mayıs takvimi ve 1907 Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmalar ve maç fikstürü.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde mevsimi şampiyon tamamlayarak MSI 2019'da yer alan 1907 Fenerbahçe, 1 Mayıs'ta 4 karşılaşmaya çıkacak. Saatler 13. 00'ı gösterdiğinde başlayacak olan ilk karşılaşmasında Isurus Gaming ile oynayacak olan temsilcimiz, bu maçın başlamasından tam 2 saat sonra -15....
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