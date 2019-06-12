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Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

MÜFTÜ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAZADA ÖLEN KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Balıkesir'de 48 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden kızının cenaze namazını kıldıran müftü gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 18:10
Puan Ver : Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı(7/10)3

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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