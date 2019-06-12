MÜFTÜ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAZADA ÖLEN KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Balıkesir'de 48 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden kızının cenaze namazını kıldıran müftü gözyaşlarını tutamadı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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