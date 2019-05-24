Henüz 1,5 yaşındayken abisiyle birlikte parka terk edilen genç kız, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı, kısa süre içinde genç kızın annesine ulaşarak, 17 yıllık hasreti sona erdirdi.

17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, gerçekleşen yayında annesi ile ilk kez konuşurken, stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: haberinburada....