MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDAKİ MİNİK ECRİN OLAYI İZLEYİCİLERİN KANINI DONDURDU!
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebekle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Minik Ecrin'in babaannesi tarafından zehirlendiği iddia edildi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebeğin hala izine ulaşılamadı. Her gün yeni iddiaların gündeme geldiği canlı yayında en önemli şüpheli Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Ancak ortaya atılan yeni iddialar şüpheleri babaanne Hacer hanımın üzerinde yoğunlaştırdı....
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