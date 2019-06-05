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Müge Anlı’Da Hastanede Terk Edilen Dilberay, 41 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu
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Müge Anlı’da hastanede terk edilen Dilberay, 41 yıl sonra ailesine kavuştu

MÜGE ANLI’DA HASTANEDE TERK EDİLEN DİLBERAY, 41 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Müge Anlı'da iki aylık bebekken hastanede terk edilen Dilberay (Sibel Yalçın) , 41 yıl sonra ailesine kavuştu. Kavuşma anında stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Müge Anlı’Da Hastanede Terk Edilen Dilberay, 41 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu(5/10)1

Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı'da Dilberay (Sibel Yalçın) Hanımın hikayesi yürekleri dağladı. Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce hastanede bıraktığı kızı Dilberay aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Mehmet bey kızı Dilberay'ı 2 aylık bebek iken hastalanınca kış ayı olması ve maddi imkansızlıklar kızını hastanede bırakıyor....

















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