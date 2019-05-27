MÜGE ANLI’NIN PROGRAMINDA ARANAN MİNİK ECRİN’İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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