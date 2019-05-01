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Muhammed Mursi’Nin Oğlundan Babasına Duygusal Mesaj!
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Muhammed Mursi’nin Oğlundan Babasına Duygusal Mesaj!

MUHAMMED MURSİ’NİN OĞLUNDAN BABASINA DUYGUSAL MESAJ!

Mısır'da darbeciler tarafından idamla yargılanan ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmet Muhammed Mursi, Ramazan ayı öncesi duygulandıran bir paylaşımda bulunarak, “Allah'ım bizi onunla yakın zamanda buluştur.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 00:20
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Batılı ülkelerin desteğini alan darbeci Sisi'nin idam ile yargıladığı Mısır halkının demokratik yöntemlerle seçtiği Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmet Muhammed Mursi, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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