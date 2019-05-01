Mısır'da darbeciler tarafından idamla yargılanan ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmet Muhammed Mursi, Ramazan ayı öncesi duygulandıran bir paylaşımda bulunarak, “Allah'ım bizi onunla yakın zamanda buluştur.“ ifadelerini kullandı.