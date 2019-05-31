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Muhammet Demir Başakşehir’e transfer oldu

MUHAMMET DEMİR BAŞAKŞEHİR’E TRANSFER OLDU

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü futbolcu Muhammet Demir Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 17:10
Puan Ver : Muhammet Demir Başakşehir’E Transfer Oldu(6/10)2

Muhammet bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 maçta 4 gol atmıştı. Muhammed Demir Aziz Behic'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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