MUHAMMET DEMİR BAŞAKŞEHİR’E TRANSFER OLDU
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü futbolcu Muhammet Demir Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Muhammet bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 maçta 4 gol atmıştı. Muhammed Demir Aziz Behic'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.
Kaynak: haberinburada....
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