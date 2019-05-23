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Munas Dabbur, ’Bu Yaz Evleneceğim’ Diyerek Milli Takıma Gitmeyi Reddetti!
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Munas Dabbur, ’Bu Yaz Evleneceğim’ Diyerek Milli Takıma Gitmeyi Reddetti!

MUNAS DABBUR, ’BU YAZ EVLENECEĞİM’ DİYEREK MİLLİ TAKIMA GİTMEYİ REDDETTİ!

27 yaşındaki İsrailli oyuncu Munas Dabbur, “Bu yaz evleneceğim, düğünüm var“ diyerek Letonya ve Polonya ile oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 21:30
Puan Ver : Munas Dabbur, ’Bu Yaz Evleneceğim’ Diyerek Milli Takıma Gitmeyi Reddetti!(7/10)3

Salzburg formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsrailli Munas Dabbur, “Bu yaz evleneceğim, düğünüm var“ diyerek milli takıma gitmeyi reddetti. Bilindiği üzere İsrail'in Uluslar Liginde Letonya ve Polonya ile maçları bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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