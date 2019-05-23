27 yaşındaki İsrailli oyuncu Munas Dabbur, “Bu yaz evleneceğim, düğünüm var“ diyerek Letonya ve Polonya ile oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı.

Salzburg formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsrailli Munas Dabbur, “Bu yaz evleneceğim, düğünüm var“ diyerek milli takıma gitmeyi reddetti. Bilindiği üzere İsrail'in Uluslar Liginde Letonya ve Polonya ile maçları bulunuyor.

Kaynak: haberinburada....