MURAT ARKIN, BABASI CÜNEYT ARKIN HAKKINDA YALAN ÖLÜM HABERİ YAPANLARA SİTEM ETTİ
Cüneyt Arkın'ın oyuncu oğlu Murat Arkın, sürekli babasının ölüm haberlerinin çıkmasına sosyal medyadan isyan etti. Arkın, babasının yalan ölüm haberini yapan kişilere de “Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak“ diyerek ateş püskürdü.
Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sürekli babasının ölüm haberlerinin çıkmasına isyan ederek haberi yapanları ağır bir dille eleştirdi. Babası hakkında yapılan ölüm haberlerinin başlıkları bir fotoğrafta birleştiren Arkın, hem takipçilerine açıklama yaptı hem de yalan haber yapan haber sitelerini eleştirdi.
Kaynak: haberinburada....
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