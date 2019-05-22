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Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!

MURAT BOZ, KASLI FOTOĞRAFIYLA TAKİPÇİLERİNİN AKLINI BAŞINDAN ALDI!

Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, “Yaza bomba gibi hazırlanmışsın.“ yorumunu yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!(9/10)5

Ünlü şarkıcı Murat Poz sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam puan aldı. Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, “Yaza bomba gibi hazırlanmışsın....

















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