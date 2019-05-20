Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Kupayı kaldırmak isterdik. Federasyonla görüşmeler yaptık ama mümkün olmadığını söylediler. İnşallah önümüzdeki hafta geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla o kupayı kaldıracağız.“ dedi.