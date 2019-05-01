MUSTAFA CENGİZ İLE SEMİH ÖZSOY, DERBİYİ PROTOKOLDEN TAKİP ETTİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. karşılaşmasını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Marcao ile Ryan Do
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçını iki takımın da yönetimleri protokol tribününden takip etti. Tribünde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri yer aldı....
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