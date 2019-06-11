İtalyan basınında yer alan habere göre, Elmas'ı transfer etmek isteyen Napoli bonservis ücretini düşürmeye çalışıyor.

Corriere dello Sport gazetesi, Fenerbahçe'nin Elif Elmas için 15 milyon euro transfer bedeli talep ettiğini yazdı.

Kaynak: haberinburada. ....