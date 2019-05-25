NAZIM SANGARE: MİLLİ TAKIM HAYALİMDİ
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, “Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi.“ dedi.
Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Sangare ilk kez aday kadroya davet edilme mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: haberinburada....
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