Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, “Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi.“ dedi.