Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve rakımı 2 bin metrenin üzerinde olan yerlerde yaşayan Beyazbantlı Dağ Engereği Nemrut Dağı'nda görüldü.

Türkiye'de yaşayan 14 engerek yılanından biri olan endemik Beyazbantlı Dağ Engereği, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı tümülüsünde tespit edildi. Kommagene Uygarlığının devasa heykellerinin bulunduğu ve 'tanrılar tahtı' olarak bilinen 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, nesli tükenmekte olan bir canlı türüne ev sahipliği yapıyor....



































