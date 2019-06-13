Meslektaşı Kadir Doğulu ile evliliği dolu dizgin devam eden oyuncu Neslihan Atagül, 'Hamile misiniz?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Atagül, “O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar.“ dedi.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül önceki gün bir aile yemeğinde objektiflere takıldı. Mekan çıkışı magazin muhabirlerini kırmayarak onlarla kısa süre sohbet eden Atagül konu dönüp dolaşıp bebek sorularına gelince şaşırtan bir cevap verdi.

“SİZ HAMİLE KALACAKSINIZ“

Güzel oyuncu, “Hamile misiniz?“ şeklinde gelen soruya “O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar“ yanıtını verdi....



































