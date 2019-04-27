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Nesrin Cavadzade, Bacak Dekolteli Bahar Temizliği Pozuyla Takipçilerini Gülümsetti!

NESRİN CAVADZADE, BACAK DEKOLTELİ BAHAR TEMİZLİĞİ POZUYLA TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETTİ!

Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı temizlik pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Tarih : 27 Nisan 2019, 00:00
Puan Ver : Nesrin Cavadzade, Bacak Dekolteli Bahar Temizliği Pozuyla Takipçilerini Gülümsetti!(10/10)6

Geçtiğimiz aylarda Dünya çapında ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade ilginç bir paylaşımda bulundu.

“BAHAR TEMİZLİĞİ“

Dönem dönem etkileyici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşımlar yapmaktan geri durmayan oyuncu Nesri Cavadzade yaptığı son paylaşımla bu defa gülümsetti. Elinde bir temizlik malzemesi ve üzerinde dışarıya çıkmak için giyilmiş bir kıyafetle otururken görülen Cavadzade bu kareyi: “Bahar temizliği“ notuyla paylaşınca yorumlar da üzerindeki kıyafet kombini ve verilen mesaj üzerinden oldu....

















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