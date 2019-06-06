PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın model Najila Trindade'ye şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken ikili arasındaki yatak görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Trindade'nin, Neymar'a şiddet u

Model Najila Trindade, kendisine şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği gerekçesiyle Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'a dava açarken, olaylı gece ile ilgili görüntüler sosyal medyaya düştü. Yaklaşık 1 dakikalık videoda Trindade'nin Neymar'a vurduğu görülüyor.

Kaynak: haberinburada....