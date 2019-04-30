Bir televizyon programında 'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, 'iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, 'iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezalarını erteleyen mahkeme, aynı sanıklara 'hakaret' suçundan da 23 bin 280'er lira adli para cezası verdi.

Kaynak: haberinburada....