NİHAT DOĞAN’A KURTLAR VADİSİ DARBE YORUMU NEDENİYLE 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Bir televizyon programında 'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, 'iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle yargılanan Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, 'iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezalarını erteleyen mahkeme, aynı sanıklara 'hakaret' suçundan da 23 bin 280'er lira adli para cezası verdi.
Kaynak: haberinburada....
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