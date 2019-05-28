Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT SPOR'da Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu söylediği VAR kayıtlar için “Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz. Onlardan da hesap sormasını biliriz. Kanunsuz yapılan işlerin ü