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Nihat Özdemir’den Albayrak’a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz

NİHAT ÖZDEMİR’DEN ALBAYRAK’A CEVAP: VAR KAYITLARINI ELLERİNDE GÖRÜRSEM, HESAP SORMASINI BİLİRİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT SPOR'da Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu söylediği VAR kayıtlar için “Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz. Onlardan da hesap sormasını biliriz. Kanunsuz yapılan işlerin ü

Tarih : 28 Mayıs 2019, 20:00
Puan Ver : Nihat Özdemir’Den Albayrak’A Cevap: Var Kayıtlarını Ellerinde Görürsem, Hesap Sormasını Biliriz(7/10)3

 

 

 

 

 

 

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