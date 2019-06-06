Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferi koparanlara 41 bin TL ceza verilecek. Koruma alanlarındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara ise 82 bin TL ceza ödeyecek.

Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz Yamansaz su kaynaklarında yaygın olan nilüferleri koparmanın cezası 40 bin 913 TL. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise iki katı olarak belirlendi....



































