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Nisan’Da Dış Ticaret Açığı Yüzde 55,6 Azaldı
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Nisan’da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı

NİSAN’DA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 55,6 AZALDI

TÜİK'in açıklamasına göre, Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 12:50
Puan Ver : Nisan’Da Dış Ticaret Açığı Yüzde 55,6 Azaldı(5/10)1

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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