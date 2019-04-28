BURSA'nın Orhangazi ilçesinde nişanlılar Burcu A. (24) ve Berat G. 'nin (26) tekme tokat dövüldüğü olayın soruşturmasını yürüten savcıya, konuyu farklı anlattıkları ve delilleri karartarak şüphelileri korudukları iddia edilen 2 polis memuru hakkında 8 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı....



































