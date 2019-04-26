Fransız ekibi O. Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo Guedes'i satma kararı aldı.

Lyon önümüzdeki sezon için kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fransız basını Lyon'un, Marcelo'ya teklif gelmesi halinde transferin önünde durmayacağı ve Brezilyalı stoperin yerini de Manchester United'dan Eric Bailly ile doldurmak istediğini öne sürdü.

Kaynak: haberinburada....