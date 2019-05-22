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Ödüllü Piyanist, Çorum’da Traktör Römorkunda Konser Verdi

ÖDÜLLÜ PİYANİST, ÇORUM’DA TRAKTÖR RÖMORKUNDA KONSER VERDİ

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen program kapsamında Çorum'un İskilip ilçesinde traktör römorku üzerinde unutulmaz bir konser verdi.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 11:40
Puan Ver : Ödüllü Piyanist, Çorum’Da Traktör Römorkunda Konser Verdi(10/10)6

Çorum'un İskilip ilçesinde “19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına“ düzenlenen programda ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, traktör römorku üzerinde unutulmaz bir konser verdi. Ünlü piyanist, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak gelmesi, izleyicilerin beğenisini topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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