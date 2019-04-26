ÖFKELİ KADIN, EVE ELİ BOŞ GELEN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Çin'de kocasına akşam eve gelirken tavuk almasını söyleyen kadın, kocası eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, kocasına akşam eve geldiğinde tavuk almasını söyledi. Eve gelen koca, tavuk almayı unutunca aralarında tartışma çıktı. Kadın, kocası defalarca bıçaklayarak öldürdü....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
- 40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
- Sunucu Buket Aydın’In Kovulma İddialarına Nihat Doğan’Dan İlginç Paylaşım
- Brezilya’Da Podyuma Çıkan Manken Tales Soares Hayatını Kaybetti
- 57 Gün Önce Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- En Yakın Arkadaşının Üvey Annesi Oldu!
- Elektrik Kablosunu Kemiren Farenin Akıma Kapıldığı An Kamerada!
- Gazetecilik Öğrencisi, Fotoğraf Çekmek İçin Çıktığı Kuleden Düşüp Öldü
- Game Of Thrones’Un Son Sezonu Hayranlarını Uykusuz Bıraktı
- Rusya’Dan Erdoğan’A Övgü: Abd’Ye Karşı Sıkı Duruşunu Memnuniyetle Karşılıyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar