ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
İstanbul Pendik'te öğretmen İ.S'yi öldüren kiralık katilin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kiralık katil, “Boğazını sargı beziyle sıkarak öldürmeye çalıştım. Yüzü kızarınca dayanamayıp bıraktım. Bunun üzerine bana 'Beni niye öldüremedin' diye kızdı.“ de
İstanbul Pendik'te kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli T. D'nin (45) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli T....
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