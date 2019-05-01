İstanbul Pendik'te öğretmen İ.S'yi öldüren kiralık katilin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kiralık katil, “Boğazını sargı beziyle sıkarak öldürmeye çalıştım. Yüzü kızarınca dayanamayıp bıraktım. Bunun üzerine bana 'Beni niye öldüremedin' diye kızdı.“ de