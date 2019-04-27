Beşiktaşlı futbolcu, iddiaya göre gönlünü 10 yıllık aşkı Tolga Sala'dan yaklaşık 20 gün önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Takvim'de yer alan habere göre; Sosyal medyadan da birbirini takip eden sürpriz ikili, peş peşe akşamlarda önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından da İstinye Park'ta baş başa yemek yedi.

Kaynak: haberinburada....