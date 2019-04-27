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Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk İle Yakınlaştı

OĞUZHAN ÖZYAKUP, MELİSA ASLI PAMUK İLE YAKINLAŞTI

Geçtiğimiz yıl oyuncu Demet Özdemir'le aşk yaşayan Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, şimdi de Melisa Aslı Pamuk'un gönlünü çeldiği iddia edildi.

Tarih : 27 Nisan 2019, 22:10
Puan Ver : Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk İle Yakınlaştı(9/10)5

Beşiktaşlı futbolcu, iddiaya göre gönlünü 10 yıllık aşkı Tolga Sala'dan yaklaşık 20 gün önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Takvim'de yer alan habere göre; Sosyal medyadan da birbirini takip eden sürpriz ikili, peş peşe akşamlarda önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından da İstinye Park'ta baş başa yemek yedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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