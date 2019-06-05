Beşiktaş, Edin Visca’Ya Karşılık Başakşehir’E Jeremain Lens’İ Önerdi!
Son Dakika! Tem’De Otomobil Tır’La Çarpıştı: 5 Ölü
Portekiz Basını, Fejsa’Nın Fenerbahçe İle Anlaştığını Yazdı!
Yeni Seyahat Acenteleri Yasasıyla Tatil Sigortalanıyor
Okay Yokuşlu Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı!
Güney Kıbrıs’Taki Seri Katilin 6’Ncı Kurbanının Cesedi Kırmızı Göl’De Bulundu
7 Yaşındaki Kızı Üvey Anne Şiddetinden Arkadaşları Kurtardı!
Mahalle Sakinleri Hırsızlık Yaparken Yakalanan Zanlıya Meydan Dayağı Attı
12 Saattir Aralıksız Yağan Dolu Kentte Panik Yarattı! Vatandaşlar Araçlarını Halıyla Korudu
Çakmak Gazı Çeken İki Gencin Yaktıkları Sigara Sonucu Patlama Meydana Geldi
Dolar, 5,80’Nin Altına Geriledi
Son Dakika! Pençe Harekatı’Nda Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 40 Oldu
Evrakları Vermeyen Karşılığında 3 Bin Tl İsteyen Kayınvalidesi Kabusu Oldu
Mahkeme Kararını Verdi! Gölcük Tabiat Parkı Kurtuldu
Bayram Tatilinin 4 Günlük Kaza Bilançosu: 42 Ölü, 311 Yaralı
Turizm Bakanı’Nın Eşi, Alişan’I Ti’Ye Alırken Tepki Çekti
83 Yaşındaki Pop Şarkıcısı Alpay’A Terör Soruşturması Açıldı
Enes Batur’Un Yeni Filmi İlk Filminden 5 Kat Daha Az İzlenerek Hayal Kırıklığı Yarattı
Ebru Gündeş Hakkında Verilen Beraat Kararına Bakanlık İtiraz Etti
İmamoğlu Washington Post’A Yazdı: İstanbul’Da Yarışı Nasıl Kazandım Ve Bir Kez Daha Kazanacağım

Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı!

OKAY YOKUŞLU MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI!

Yunanistan maçında sakatlanan Okay Yokuşlu, A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Okay Yokuşlu Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı!(5/10)1

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Okay  Yokuşlu  Milli  Takım  Kadrosundan  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER