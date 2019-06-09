OKTAY KAYNARCA’DAN SEDA SAYAN’A DEKOLTE UYARISI: BİRAZ FAZLA SANKİ
Bodrum'da bir otelde konser veren Seda Sayan'a, ünlü Oktay Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği pozla genç kızlara taş çıkartan Seda SayanBodrum'da bir otelde konser verdi. Oktay Kaynarca “Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki“ diyerek esprili bir şekilde Seda Sayan'ı uyardı.
SAHNE ÖNCESİ RAHATSIZLANDI
Sahneye Nur Yerlitaş imzalı taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekoltelerin hakim olduğu cesur elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan, programına sevilen parçalarından “Karagözlüm Ölesim Var“ şarkısıyla başladı....
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