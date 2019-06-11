Hindistan'da, 17 yaşındaki bir öğrenci, sınıfın ön sıralarında oturmak isteyince, arkadaşları tarafından önce elbiseleri çıkarıldı sonra vahşice öldürüldü.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Malobar köyünde, 17 yaşındaki öğrenci Ranjit Singh sınıfın ön sıralarında oturmak için yerini değiştirdi. Bunun üzerine arkadaşları ile tartışma yaşadı.

Kaynak: haberinburada....