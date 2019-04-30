OLAY YARATACAK İDDİA: VOLKAN DEMİREL’E TRABZONSPOR TALİMATI
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Volkan Demirel'in Trabzonspor istatistikçisi için “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim.“ demesiyle ilgili çok konuşulacak bir yazı
Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından bordo mavili ekibin istatistikçisi için “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. “ demişti....
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