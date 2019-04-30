Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Volkan Demirel'in Trabzonspor istatistikçisi için “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim.“ demesiyle ilgili çok konuşulacak bir yazı