Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, “Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın.“ sözleriyle bordo-mavili takıma veda etti.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, bordo-mavili kulübe veda etti. Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti. Şahan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

Kaynak: haberinburada....