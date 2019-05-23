Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Lig playoff birinci maçına katılmayan Olympiakos, kurallar gereği diğer playoff maçlarından da men edlmiştir. Olympiakos, aldığı sonuçlardan bağımsız olarak ligin son sırasına indirilmiş ve bunun sonucu olarak İkinci Lig'e düşürülmüştür. “ denildi....



































