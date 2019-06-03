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Onur Ünlü’den tepki çeken İstanbul paylaşımı: İşgali fetih zanneden vasatlar beni takip etmesin!

ONUR ÜNLÜ’DEN TEPKİ ÇEKEN İSTANBUL PAYLAŞIMI: İŞGALİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR BENİ TAKİP ETMESİN!

Muhafız dizisinin yıldız oyuncusu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ünlü yönetmen Onur Ünlü, İstanbul paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.

Tarih : 03 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Onur Ünlü’Den Tepki Çeken İstanbul Paylaşımı: İşgali Fetih Zanneden Vasatlar Beni Takip Etmesin!(9/10)5

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul paylaşımı tepki çekti. Ünlü, İstanbul'un fethine işgal kelimesini kullanınca sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı.

“İSTANBUL'UN İŞGALİNİ FETİH ZANNEDEN VASATLAR“

Ünlü yönetmen Onur Ünlü yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı....

















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