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ORDU VALİLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU’NUN VALİ YAVUZ’A ’İT’ DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ


Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu’nun Vali Yavuz’a ’İt’ dediğini iddia etti
Tarih : 06 Haziran 2019, 18:30
Puan Ver : Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu’Nun Vali Yavuz’A ’İt’ Dediğini İddia Etti(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla VIP bölüme alınmadığını iddia etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, İmamoğlu'nun “Bu Vali tam bir it“ dediğini etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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